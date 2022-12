Crítica de Fernando Melo: dez vinhos que vão bem com fumeiro

Um desfile de brancos e tintos que proporcionam o complemento certo para as carnes que por estes dias se preparam, ao sabor do fumeiro. Obras de norte a sul, com acidez no ponto certo, sofisticação, florais, complexas.

Entre novembro e março o frio mais rigoroso instala-se e é nesse período que o país inteiro se aplica para produzir os melhores enchidos, ensacados e restante fumeiro, que depois e ao longo do ano se irão processando e integrando em pratos deliciosos de matriz popular. Quem nunca assistiu a uma matança tradicional deve ousar participar, os sabores, aromas e fumos inconfundíveis ficarão para sempre na memória. Selecionámos vinhos que poderão ir ao encontro da sua experiência particular. A escolha é, como sempre inteiramente sua. Boas provas!

LV Lobo de Vaconcellos Alentejo branco 2021 (12,5%)

Lobo de Vasconcellos

Arinto (50%) e Verdelho (50%), vinhas com 15 e 20 anos. Fermentação e oito meses de estágio em inox, com bâtonage nas borras finas. Se nunca fez a experiência de legumes e frutos grelhados nas brasas esta é a altura indicada para se iniciar na arte, pois trata-se de uma assessoria indispensável nas diversas instâncias da matança.

Preço: 9,90 euros

Madre de Água Encruzado Dão branco 2018 (13%)

Madre de Água

100% Encruzado. Estágio dez meses em barricas de carvalho francês. A um tempo copioso e sofisticado, trata-se de um exemplar de grande talante, capaz da empreitada de fígado grelhado ou mesmo sarapatel à alentejana, a belíssima acidez que oferece faz o corte eficaz de gorduras resultantes dos preparativos, incluindo o inevitável sangue.

Preço: 8,50 euros

Taboadella Grande Villae Reserva Dão branco 2020 (13,5%)

Taboadella

Encruzado, Bical e Cercial. Força, beleza e sabedoria estão na base deste vinho único, que por um lado nunca tivemos e por outro nunca mais dispensamos e é profundamente gastronómico. Capaz de cortar bem os torresmos do riçol que se obtêm por fervura do redenho e são uma das glórias e delícias da cozinha mais popular.

Preço: 36,90 euros

Coruja do Montado Reserva Tejo branco 2020 (14%)

Quinta da Arriça

Fernão Pires e Malvasia Fina. Uvas de vinhedos próprios em Fazendas de Almeirim. Amarelo carregado, ligeiramente nacarado, reflexos dourados. Aromas eminentemente florais, boca com braço forte e copioso na fruta branca de caroço. Evolução no palato a reforçar a tónica frutada. Comprimento médio, final copioso.

Preço: 4 euros

Pardala Douro branco 2021 (12,5%)

Pedro Bustorff Ferreira

Rabigato (60%) e Códega do Larinho (40%). Marca nova no difícil e bem povoado universo de vinhos durienses, será boa surpresa junto a toucinho curtido em salmoura e pimentão. Muito bom também com arroz de miúdos não demasiado condimentado. Enriquecido com cogumelos e trufas, fará ponte ainda melhor

Preço: 5 euros

José de Sousa Mayor Alentejo tinto 2018 (14,5%)

JMFonseca

Grand Noir (55%), Trincadeira (35%) e Aragonês (10%). 8800 garrafas. Parte do mosto, películas e 30% do engace fermentaram em talhas, o restante em lagar. Nove meses de estágio em carvalho francês. Vermelho carregado, reflexos carmim. Aromas de chocolate, figos secos e tâmaras. Entrada fresca e equilibrada em boca. Bom para uma boa cabidela.

Preço: 25 euros

Ralhete Alentejo tinto 2020 (10,5%)

Martin Boutique Wines

Vinhas velhas, mistura de castas brancas e tintas tradicionais do Alentejo. 3 mil garrafas. Fermentação em balseiros usados, estágio em talha. Trabalho conjunto de Pedro Martin e do enólogo Pedro Ribeiro. Trata-se de um palhete muito amigo da mesa, de complexidade invulgar. Belíssima companhia para um sarrabulho tradicional e de condimentos bem puxados.

Preço: 25 euros

Casa Relvas Aragonês Vinha da Mina Alentejo tinto 2021 (13,5%)

Casa Relvas

100% Aragonês. Uvas da Vinha da Mina, Herdade da Pimenta, em S. Miguel de Machede. Excelente parceiro de fígados e moelas grelhados nas brasas, melhor ainda como companheiro de peças grelhadas. Grande fidelidade à casta, acidez fixa a conferir frescura e corte ao vinho, brilhante no encontro com secretos e plumas.

Preço: 14 euros

Pintas Character Douro tinto 2020 (14,5%)

Wine & Soul

Vinhas velhas, cerca de 30 castas autóctones. Fermentação em lagar com pisa a pé durante dez dias, estágio

e transformação maloláctica em barricas de carvalho francês, onde estagiou 19 meses. Grande poder de resolução, muito sabor e entrosamento eficaz com grelhados nobres de porco. A faceira grelhada vai gostar muito da sua excelente companhia.

Preço: 26 euros

Família Margaça Cabernet Sauvignon Alentejo tinto 2020 (14,5%)

Soc. Agr. Pias

100% Cabernet Sauvignon. Estágio de 12 meses em barricas de carvalho americano e francês. Notas de chocolate, coco e especiarias. Excelente para o desfile de novos enchidos e peças de fumeiro típicos da festa da grelha inaugurada em cada matança. Salsichas frescas estufadas em couve lombarda também serão felizes na união.

Preço: 10 euros