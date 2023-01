Crítica de Fernando Melo: dez vinhos para vencer o frio

Aí está ele, a fazer acender as lareiras e a congregar as famílias à mesa de conforto. Surgiram no mercado vinhos que demonstram o paliativo eficaz que podem ser. Vamos a eles e toca a recolher.

Todos nós temos imagens gravadas nos nossos imaginários que nos recusamos a substituir. Uma delas é a figura do cão São Bernardo que com o pipinho de vinho quente se aproxima do esquiador sinistrado ou perdido no nevão para lhe aliviar a hipotermia. Na verdade, quem faz férias na neve está habituado a um pequeno-almoço que inclui vinho quente com canela e ao longo de várias horas de exercício consegue aguentar bem o ritmo. É uma reserva de energia que o corpo vai depois utilizando, e funciona muito bem.

Os vinhos que apetece mais nesta altura do ano são, pela mesma razão, tintos encorpados, capazes de resolver o fumeiro que se apruma, os cozidos e os pratos de cozedura lenta. É isso que nos faz ir à cave buscar relíquias para beber a dois ou partilhar com os amigos. Não precisamos de medidas drásticas porque não temos o frio profundo dos Alpes, mas passamos melhor o inverno se dispusermos do paliativo de um bom vinho à mesa. Boas provas!

Ravasqueira Premium Alentejo tinto 2014 (14%) | Soc. Agr. D. Diniz

Syrah, Touriga Nacional, Touriga Franca, Aragonês e Alicante Bouschet. Solos argilo-calcários, com influência de granito e xisto. Transformação maloláctica e estágio de 24 meses em barricas novas de carvalho. A linha Premium deu lugar à designação Heritage, o que é um reforço de identidade e personalidade. Frescura, mineralidade e concentração.

Preço: 55 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Torre de Palma Alicante Bouschet & Tinta Miúda Alentejo tinto 2019 (15%) | Torre de Palma

Alicante Bouschet (50%) e Tinta Miúda (50%), ou Graciano. Pisa a pé suave em lagares de mármore. 18 meses em barricas novas de carvalho francês. Encontro cósmico complementar entre castas que produziram um vinho de tal elegância que até no norte alentejano é muito raro encontrar.

Preço: 135 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Quinta das Bágeiras Pai Abel Bairrada tinto 2016 (14,5%) | Mário Sérgio Nuno

Baga (80%) e Touriga Nacional (20%). Uvas de uma parcela em que as castas deste vinho único estão misturadas. Fermentação de cachos inteiros uma semana em lagar aberto e barricas usadas de carvalho francês, onde estagia, passando depois para um tonel pequeno, sem intervenção. Autenticidade e genuinidade.

Preço: 62 euros

Classificação Evasões: 19 valores

Regateiro Fornadas Bairrada tinto 2019 (13%) | Lusovini

Baga, Castelão e Touriga Nacional. 3 mil garrafas. Solos areno-argilosos. Fermentação com maceração longa em lagar tradicional. Oito meses de estágio em barricas de carvalho francês, seis meses de estágio em garrafa. Muito equilíbrio e integração, frescura rara no universo bairradino. Mais um membro notável de chancela Regateiro.

Preço: 18,50 euros

Classificação Evasões: 17 valores

Monte Branco Alentejo tinto 2018 (14%) | Luís B.V. Louro

Alicante Bouschet (70%) e Aragonês (30%). Solos de xisto e calcários. Maceração pré-fermentativa de três dias. Fermentação em lagares. Frescura surpreendente, assente na forte e bem trabalhada acidez que comporta. Muito suave na boca, preparado para noites longas à mesa, conseguindo integrar e resolver temperos e gorduras dos pratos de tacho da tradição.

Preço: 45 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Proibido Vinha da Sofia Douro tinto 2020 (15%) | Márcio Lopes

100% Sousão. Márcio Lopes prossegue impante o seu caminho de descobridor de terroirs. Proveniente do seu primeiro campo experimental da Vinha do Pombal, para reprodução de castas existentes

na vinha velha, surge esta maravilha. A relação da casta com o Douro é secular e estruturante tanto nos vinhos de mesa como nos vinhos do Porto.

Preço: 60 euros

Classificação Evasões: 19 valores

Quinta da Costa das Aguaneiras Douro tinto 2019 (14%) | Lavradores de Feitoria

Touriga Nacional, Tinta Roriz e Vinhas Velhas. Fermentação em lagar de granito. Estágio 12 meses em barricas de carvalho francês. Veludo e sedução ao longo de toda a prova. O poder das vinhas velhas, na sua vertente mineral, a manifestar-se. Grande amigo da mesa lenta, representa uma nova abordagem a uma marca de topo da empresa.

Preço: 22 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Quinta da Gricha Douro tinto 2019 (13,5%) | Churchill Graham

Field Blend, presença de Touriga Nacional, Touriga Franca,Tinta Roriz, Tinta Francisca e Tinto Cão. Vinificação em duas fases: lagar com suaves remontagens e depois em cascos de carvalho francês de 500 litros onde ocorre também a transformação maloláctica. Estágio de 12 meses em barricas de carvalho francês. Elegante e robusto, duriense de boa raça.

Preço: 43 euros

Classificação Evasões: 17,5 valores

Quinta da Gaivosa Douro tinto 2019 (14,5%) | Domingos Alves de Sousa

Touriga Franca, Touriga Nacional e Tinto Cão, entre outras. Mais de 20 castas autóctones co-plantadas, vinha com mais de 80 anos. Estágio de 15 meses em barricas de carvalho francês 25% novas e 75% de segundo ano. Faz parte do topo da oferta duriense e é um dos grandes emblemas da casa. Tiago Alves de Sousa está numa senda excelente e imparável.

Preço: 40 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Minoc Ma-Pe Grande Escolha Tejo tinto 2020 (14%) | Rita Conim Pinto

Touriga Nacional (40%), Syrah (30%)e Merlot (30%). Património fresco e franco de fruta de caroço cozida. O nome deste vinho é a concate- nação das duas primeiras sílabas do nome de cada filho, Manuel (Ma) e Pedro (Pe), e o designativo de grande escolha é sinónimo de aspiração ao patamar mais elevado de qualidade. Amigo da boa mesa, das brasas e da cave.

Preço: 6,50 euros

Classificação Evasões: 17 valores