Crítica de Fernando Melo: dez vinhos para harmonizar com francesinhas

De orgulho passou em pouco tempo a glória nacional, e é a croque monsieur à portuguesa, rebatizada como francesinha. Para uns petisco, para outros refeição, as declinações possíveis são muitas e muito gulosas. Claro que há lugar para o vinho e para uma volta rápida pelas harmonizações possíveis.

É inteiramente justo atribuir certidão de nascimento da francesinha no Porto, mormente na cervejaria Regaleira de tempos idos. Mas há que reconhecer que no seu ADN está a mesa de bistrô francês e que foi isso mesmo que o fundador e criador do clássico, regressado de França, recriou na sua casa. Rapidamente migrou e se disseminou pelo país inteiro e podemos dizer que a invenção se esfumou nas muitas formas de fazer e servir a francesinha de que hoje dispomos.

O exercício da harmonização vínica é dependente da fixação do prato, e por isso estabelecemos cinco grandes grupos, que no fundo correspondem a outras cinco apresentações. E, para cada um, propomos um vinho branco e um vinho tinto, testados e aprovados. E, como é nosso apanágio na Evasões, os vinhos que apontamos servem de exemplo e pretendem criar pistas de exploração própria, mais do que solução cartesiana e definitiva.

O primeiro grupo é o da francesinha bio. O assunto está na ordem do dia e visa sobretudo o estabelecimento de regras acerca da origem e manipulação dos ingredientes. Encontrámos títulos vínicos muito válidos, selecionámos dois, branco e tinto. O segundo grupo é o da francesinha popular, a solução calórica de custo contido que afinal exprime a facilidade com que foi adotada. O terceiro grupo é o da francesinha light e visa encontrar soluções amigas da dieta e da contenção calórica. O quarto trata do ângulo especiado e picante, a francesinha também pode ser um desafio nos sabores e na intensidade. Finalmente, o quinto grupo visa a receita canónica e original, pão rústico, carne assada, enchidos locais e queijo flamengo.

Todo um novo mundo e toda uma nova luz sobre a nossa francesinha. Boas provas!

FRANCESINHA BIO

A opção natural e saudável

Adegamãe BIO Lisboa branco 2021 (13%) | Adegamãe

Assemblagem feliz das castas Arinto, Fernão Pires, Viosinho e Alvarinho, a criar uma atmosfera elegante e de frescura surpreendente. É o primeiro vinho deste produtor a resultar de práticas agrícolas biológicas e regenerativas. Uma tendência que se está a impor, com os benefícios óbvios de sustentabilidade. Este vinho é rico em sabor é é fresco, com acidez bem equilibrada.

Preço: 7,50 euros

Classificação Evasões: 17 valores

Quinta do Pôpa TF Douro tinto 2018 (13,5%) | Quinta do Pôpa

Parcela única de 2ha de Touriga Franca, 120 metros de altitude e cerca de 25 anos. Brilhante atitude que eleva a revolução bio a um patamar de excelência e isso sente-se na prova. O cuidado com a selecção dos ingredientes da francesinha, juntamente com a intensidade de sabor do vinho, resulta numa experiência única, de forte digestibilidade.

Preço: 19,90 euros

Classificação Evasões: 18 valores

FRANCESINHA POPULAR

Com o que ninguém dispensa

Alma Vitis Arinto Reserva Lisboa branco 2021 (13,5%) | Ad. São Mamede da Ventosa

Casta trabalhada em estreme pela mão enológica de António Ventura em ambiente de adega cooperativa como só ele sabe fazer. Este arinto parece vindo de uma propriedade tratada com todos os cuidados, estamos longe de sentir sequer o volume processado. Excelente trabalho enológico, acidez pronunciada a proporcionar o corte que é essencial para a experiência fina da francesinha.

Preço: 8,90 euros

Classificação Evasões: 16,5 valores

Detalhe Reserva Tejo tinto 2019 (15%) | Ad. Coop. Cartaxo

Touriga Nacional, Alicante Bouschet, Syrah, Merlot e Cabernet Sauvignon. Estágio de 10 meses em barricas de carvalho francês, e 9 meses em garrafa. Maciço e poderoso na boca, apresenta taninos bem domados e uma frescura de certa forma inesperada, conseguindo acompanhar sem qualquer sinal de rusticidade a francesinha. Mais uma marca a acrescentar ao brilhante palmarés da casa.

Preço: 17 euros

Classificação Evasões: 17 valores

FRANCESINHA LIGHT

Menos gordura e molho aligeirado

Soalheiro Revirado Alvarinho M&M Verdes branco 2020 (12,5%) | Vinusoalleirus

Uvas provenientes de 400 metros de altitude. Este vinho fermentou em barricas spin, com os sedimentos provenientes da altitude, seguindo um processo que envolve a rotação das barricas em voltas regulares. Faz parte de um conjunto de ensaios muito sérios da casa. O vinho apresenta forte mineralidade e extração acrescida. Diálogo fino de equilíbrios com a francesinha.

Preço: 40 euros

Classificação Evasões: 18,5 valores

Herdade do Peso Trinca Bolotas Alentejo tinto 2020 (14%) | Sogrape

Simples e cândido, expressão direta das castas que o compõem e que são Alicante Bouschet, Touriga Nacional e Aragonês. Vinho muito aromático, copioso na boca, é o complemento ideal de uma francesinha sem excessos no molho ou na gordura. Funciona muito bem, especialmente servido a 15ºC. Excelente surpresa.

Preço: 7 euros

Classificação Evasões: 16 valores

FRANCESINHA PICANTE

Hot & spicy

Casa de Santar Vinha dos Amores Encruzado Dão branco 2019 (13,5%) | Soc. Agr. Santar

Quando o material é de truz e a evolução está no seu zénite, a casta Encruzado é capaz dos maiores prodígios à mesa. Este exemplar de uma parcela muito especial de vinha opera maravilhas e consegue fazer frente às especiarias e condimentos mais díspares, tudo integrando com mestria. O picante requer sobretudo hidratação e untuosidade. Sucesso garantido.

Preço: 29,50 euros

Classificação Evasões: 17 valores

Casa Ferreirinha Papa Figos Douro tinto 2020 (13,5%) | Sogrape

Esta marca tem dado mostras da sua impressionante flexibilidade à mesa e continua a ser uma das melhores relações preço/qualidade do mercado. Experiências anteriores com cozinha goesa fortemente especiada e picante fazem confiar nas artes deste tinto para ir ao encontro das necessidades de uma francesinha mais picante. Combinação tradicional das castas tradicionais do Douro, com muita arte.

Preço: 7,50 euros

Classificação Evasões: 16,5 valores

FRANCESINHA CLÁSSICA

Como manda a tradição e a história

Ravasqueira Heritage Alentejo branco 2019 (13%) | Soc. Agr. D. Diniz

Um vinho feito a pensar na mesa longa e demorada e com muito para dar em termos de nuances e camadas de exploração prazerosa. Combinação genial de Arinto, Alvarinho e Viognier, com a segurança da dupla David Baverstock/Vasco Rosa Santos. Além de expor todo o património e valor gastronómico da francesinha feita com pão rústico e carne assada, acrescenta-lhe delicadeza e sabor.

Preço: 26,50 euros

Classificação Evasões: 18 valores

Quinta da Côrte Princesa Reserva Douro tinto 2021 (13,5%) | Pacheco & Irmãos

Na harmonização com um tinto, mesmo no modo mais clássico a francesinha precisa e merece equilíbrio no vinho e oferecer fusão de sabores, mais do que ser dominada e coberta. Este vinho é da lavra da inspirada Marta Casanova e corresponde na perfeição. Maceração prolongada, estágio em barricas de 500 litros de carvalho francês e em foudres de 3 mil litros. 30% das uvas são de vinhas velhas.

Preço: 26 euros

Classificação Evasões: 17 valores