Crítica de espumantes: bolhinhas para a passagem de ano

Foi seguramente um ano de grande esforço e também por isso mesmo de grandes realizações. Não há maior nem mais merecida recompensa que abrir uma boa garrafa de espumante com aqueles de que mais gostamos e sentir a sua frescura única. É um prazer partilhar, melhor ainda talvez bebê-lo a pensar nas pessoas especiais com quem partilhámos os momentos mais importantes do ano! Desejamos um ano de 2023 fantástico. Bom Ano Novo!

Vez Espumante Vinhão Extra Bruto Verdes tinto 2021 (13,5%)

Ad. Coop. Ponte da Barca e Arcos Valdevez

100% Vinhão. Elaboração método Charmat. Amada por uns, odiada por outros, a casta tem lugar central nos vinhos verdes e esta adega tem sido exímia na apresentação de novidades válidas para a gastronomia tradicional. Há que renunciar ao preconceito e abraçar o prazer da mesa. Está a começar a aparecer a lampreia, já aí estão os sarrabulhos.

Preço: 10 euros

Classificação: 16

Encontro Special Cuvée Bairrada branco 2016 (12,5%)

Global Wines

100% Arinto. 5400 garrafas. Estágio 60 meses nas borras. Concebido pelo Senhor Arinto que é Osvaldo Amado, está aqui um espumante de perfil clássico e prazeroso, como se impõe para acompanhar a ceia de ano novo. Claro que o leitão assado à Bairrada acompanha maravilhosamente, mas um arroz de marisco irá fazer-lhe bem as honras.

Preço: 30 euros

Classificação: 18,5

Malhadinha Espumante Bruto Natural Alentejo rosé 2016 (11,5%)

Herd. da Malhadinha Nova

Touriga Nacional (34%), Baga (33%) e Tinta Miúda (33%). Estágio de 54 meses. Grande surpresa para quem não conhece a capacidade de inovação desta casa única e um dos melhores espumantes rosé do país. Brilhante com peixes fumados, sobremesas cremosas e sushi, não se faz rogado perante o mais complexo desafio.

Preço: 35 euros

Classificação: 18

Vértice Millésime Espumante Bruto Douro branco 2015 (12%)

Caves Transmontanas

Gouveio, Arinto, Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho e Touriga Nacional. Complexidade, força e elegância. Mão sábia e muito experiente de Celso Pereira, grande responsável de resto pela vertente da frescura no planalto de Alijó e seus vinhos. Escolha boa para os pratos de forno da sua ceia de passagem de ano e para o brinde mais que competente ao talento.

Preço: 24 euros

Classificação: 18

Pontas Soltas Espumante Brut Nature Douro rosé 2018 (12%)

Quinta da Barca

100% Tinta Francisca. Vinha de encosta norte, margem direita do Douro quando se aproximado seu termo. A um tempo fresco e saboroso, tornando difícil a escolha do que se gosta mais nele. Consegue ser feminino pela delicadeza das nuances que o compõem e masculino pela franca virilidade que comporta. Ideal para pratos de tacho de cozedura longa.

Preço: 40 euros

Classificação: 17,5

Soalheiro Alvarinho Bruto Barrica Minho Espumante branco 2018 (12,5%)

Vinusoalleirus

100% Alvarinho. Vinhas no vale do rio Minho. Primeira fermentação 12 meses em barricas usadas de carvalho francês, segunda fermentação em garrafa. Estágio 36 meses em cave. O estágio em barrica vem sendo acarinhado na mais emblemática casa de vinhos Alvarinho. Bolha muito fina, excelente acidez e muito sabor.

Preço: 18 euros

Classificação: 17,5

Elpídio Superior Espumante Bairrada branco 2016 (12%)

Caves Solar São Domingos

Arinto (50%) e Chardonnay (50%). Continua imparável a adequação e aceitação pelo mercado nacional deste vinho. Além de brilhante no perfil, apresenta-se com invulgar capacidade de abordagem à boa mesa portuguesa. Peixe grelhado, vitela assada e tripas à moda do Porto estão entre as delícias de que este espumante toma conta com mestria.

Preço: 14 euros

Classificação: 17,5

Quinta das Bágeiras Espumante Grande Reserva Bairrada rosé 2018 (13%)

Quinta das Bágeiras

100% Baga. Vinificação de bica aberta entre 24 e 36 horas para decantação por precipitação natural. Estágio 40 meses em cave antes do dégorgement. Produzido quando a vindima é de qualidade excelsa, impressiona a concisão na boca e como funciona no palato. Não sentimos o líquido a escorrer, tudo é etéreo.

Preço: 45 euros

Classificação: 18,5

Terrunho d’Alma Espumante Reserva Bruto Alvarinho Verdes branco 2018 (12,5%)

José Domingues

100% Alvarinho. Enologia de excelência, por um dos seus melhores intérpretes e estudiosos. A acidez sente-se acompanhada de cremosidade e compensada por muito sabor. Tudo o que é típico da casta, efervescência bem conseguida. Muito eficaz com pratos bem condimentados e fortes.

Preço: 20 euros

Classificação: 17,5

Conde d’Ervideira Espumante da Água Alentejo Espumante branco 2018 (12%)

Ervideira

Arinto, Antão Vaz, Gouveio e Alvarinho. Estagiou nove meses em garrafa, no fundo do Alqueva. Projeto em mais um patamar ascensional de excelência. Ideal para pratos da tradição alentejana como cozido de grão ou ensopado de borrego. Reage bem também a um cação de coentrada. Pensado para mesa numerosa e copiosa.

Preço: 19 euros

Classificação: 16