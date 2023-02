Chef Alexandre Silva desenha menu para jantar vínico na Ericeira

Na próxima quinta-feira, dia 23 de fevereiro, o restaurante Emme, na Ericeira, volta a abrir as portas a um produtor de bebidas, para uma noite de harmonizações exclusivas com um menu assinado pelo chef consultor do projeto, Alexandre Silva.





O restaurante do hotel Immerso recebe a segunda edição da iniciativa criada por Alexandre Silva. O produtor local Luís Duarte, com os seus vinhos Hajacortezia, é o convidado. As combinações gastronómicas serão apresentadas e detalhadas por ambos.

O cozinheiro desenhou um menu que coincide com a raiz atlântica do restaurante: ao longo dos cinco momentos há santola, ouriço, atum, cavala, funcho, robalo, pilpil de língua de bacalhau, e cabidela. Para terminar, há uma sobremesa que junta beterraba, maçã do oeste e hibisco. Aos produtos da região, juntam-se os vinhos igualmente produzidos na zona do Oeste.

A degustação arranca às 19h e tem o valor de 85 euros (harmonizações vínicas incluídas).