Chás inspirados em rainhas voltam ao Palácio de Seteais, em Sintra

Pelas cinco da tarde, o Chá das Rainhas está de volta e renovado no elegante Palácio de Seteais, edifício do século XVIII, com menus inspirados em duas monarcas, uma delas a impulsionadora do ritual do chá em terras inglesas. A chef Cíntia Koerper harmoniza com a sua pastelaria.

A decoração elegante e romântica deste palácio do século XVIII ajudam a criar o ambiente requintado, com os jardins do mesmo a espreitarem pelas janelas da sala onde se serve o ritual do chá das 17h. A iniciativa do Tivoli Palácio Seteais, o imponente cinco estrelas que soma quase sete décadas na serra de Sintra, e um exemplar da arquitetura neoclássica, tem dois anos, mas foi recentemente renovada.

Inspirado em duas monarcas portuguesas e no seu gosto pelas infusões aromáticas, o Chá das Rainhas junta o prazer desta bebida quente às criações da chef pasteleira Cíntia Koerper. À mesa, chegam propostas como os clássicos scones com passas embebidas em rum, seguindo a receita tradicional inglesa, além de sanduíches, tarteletes de maçã reineta de Sintra e madalenas de baunilha, piscando-se ainda o olho à doçaria local, com travesseiros e queijadas. Aqui, a missão é respeitar “a tradição de quem procura os sabores de sempre, mas com um toque especial”, explica Korper, formada em gastronomia na Alain Ducasse Formation de Paris e do Rio de Janeiro, e em Portugal há mais de uma década.

O menu Rainha Catarina de Bragança (30 euros/pax) é uma homenagem à monarca que se acredita ser a impulsionadora da prática do chá em terras inglesas, quando desembarca para este país, com 22 anos, para casar com Carlos II. O Imperial Lapsang Souchong, chá preto fumado com suave sabor a pinho chinês, é o protagonista, por ter sido o chá de eleição desta rainha, acompanhado de três peças de pastelaria, scones e sandes.

Já o menu Rainha Carlota Joaquina de Bourbón (37 euros/pax), filha do rei Carlos IV e esposa do rei João VI, inspira-se na paixão da monarca pela elegância e moda parisiense. A pastelaria assinada por Koerper e a tradicional de Sintra incluem-se no menu (que requer reserva com antecedência de 24 horas), além de scones com crème fraîche, sandes e flute de champanhe. O chá preto French Earl Grey lidera o ritual, ideal para quem prefere infusões de frutos cítricos e flores de centáurea. Digno de uma rainha.