Caves Ferreira assinalam Dia de Reis com prova especial de vinho do Porto

Esta sexta-feira, a visita guiada às caves onde envelhece o vinho do Porto Ferreira termina com uma prova especial, comentada pelo enólogo da Sogrape.

Para fechar a quadra natalícia da melhor forma – com um cálice de vinho do Porto – as Caves Ferreira, em Vila Nova de Gaia, irão organizar uma prova de Dia de Reis, orientada por Luís Sottomayor, eleito Enólogo de Vinhos Fortificados do Ano nos International Wine Challenge Awards 2022.

A experiência acontece na sexta-feira, dia 6 de janeiro, pelas 10h30, depois de uma visita guiada às históricas caves, durante a qual se fica a conhecer todos os processos de envelhecimento do vinho do Porto Ferreira.

Em prova estarão três referências da casa – Porto Ferreira Tawny 30 Anos e os Vintage Ferreira 1983 e Ferreira 2003 – que serão harmonizadas com uma seleção de queijos, e comentados pelo enólogo que os criou.

Este programa tem o custo de 80 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas por email ([email protected] ), por telefone (223746106) ou através do site.