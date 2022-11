Bubble tea. A origem, os segredos e os locais ideais para experimentar a bebida

A origem é incerta, algures a Oriente. O conteúdo, para lá do chá, uma surpresa. O êxito, país a país, incontestável. Conheça as histórias do chá de bolhas, a sua preparação e onde prová-lo no Porto e em Lisboa.

Generosos copos de plástico, cheios de bebidas coloridas e bolas pretas, prontas para serem sorvidas por uma palhinha grossa, nas mãos de jovens e (cada vez mais) adultos são uma visão recorrente nas cidades de Lisboa e do Porto. Fotografias e vídeos de bubble tea circulam com frequência em aplicações como o Instagram e o Tik Tok – sobretudo partilhados por públicos mais jovens – e até já existe um emoji em sua homenagem. O bubble tea ou chá de bolhas em português, tornou-se popular na Europa na última década, especialmente nos grandes centros urbanos, mas esta bebida de sabores e texturas peculiares não é recente.

As origens do bubble tea – também conhecido por boba, nome igualmente atribuído às pérolas e às esferas -, que na sua forma mais simples junta chá, leite e pérolas de tapioca, estão envoltas em mistério, como afirma Edward Jones, repórter do jornal “Taipei Times” e autor do artigo “Who invented bubble tea?”. Tudo indica que o fenómeno tenha começado na década de 1980, mas, à época, referia-se-ia a algo um pouco diferente.

“Feito tanto com chá preto como como chá verde, o chá era adoçado com xarope de açúcar e depois agitado com gelo, num misturador de cocktails, para arrefecer o chá e produzir uma abundante espuma de bolhas no topo do copo”, refere Jones. “A determinado momento, as bolas de tapioca mastigáveis foram adicionadas ao chá de bolhas, resultado no ‘pearl milk tea’, a bebida comum que conhecemos hoje. Duas cadeias rivais de casas de chá de Taiwan – Hanlin Tea Room em Tainan e Chun Shui Tang em Taichung – afirmam ter criado a bebida borbulhante.”

A disputa entre as duas cadeias, que chegou mesmo aos tribunais, foi infrutífera. Dado que nenhuma patentou a criação, a bebida acabou por chegar aos menus das casas de chá taiwanesas na década de 90.

No mesmo artigo, Jones apresenta uma teoria alternativa, que remonta a uma bebida gelada/sobremesa chamada cendol ou chendol, que era consumida na Malásia Britânica (atualmente, Singapura e Malásia). Fios gelatinosos, “habitualmente feitos à base de farinha de arroz ou sago, são adicionados ao leite de coco, que foi adoçado com açúcar e misturado com gelo”. A receita poderá ter surgido depois dos habitantes daquela zona terem visto expatriados britânicos a colocarem leite no chá. Já as pérolas de tapioca terão chegado a Taiwan, possivelmente através da China, e começaram a ser usadas em doces nos mercados noturnos.

Seja qual for a sua origem, o bubble tea bebe-se, atualmente, um pouco por todo o mundo. Junhong Ji, um dos responsáveis do franchise Mr. Box Tea em Portugal, refere que a Alemanha foi um dos primeiros países da Europa a render-se à bebida, corria o ano de 2006. Pouco depois, lojas de bubble tea começaram a pulular por toda a Europa. A Portugal, a moda terá chegado por volta de 2015, altura em que a já extinta Bobalicious abriu em Lisboa. Já no Porto, terá sido o restaurante Bao’s o primeiro estabelecimento a oferecer a bebida, em 2017. No entanto, desde o ano passado que se tem vindo a assistir a uma explosão de aberturas, contando-se atualmente mais de 20 lojas/cafés com a bebida no menu, na Grande Lisboa, e cerca de uma dezena no Grande Porto.

Em quase todos os espaços há receitas pré-definidas, como o consensual Classic Milk Tea, e a opção de se personalizar a bebida, escolhendo o tamanho (geralmente, há o S, o M, e o L), o chá, o sabor (do xarope ou da fruta), a intensidade do açúcar e o tipo de boba (pérolas de tapioca ou esferificações de ágar com sumo). Os tamanhos dos copos de plásticos – quase sempre recicláveis, ou mesmo biodegradáveis – costumam variar entre os 500 ml e os 700 ml, e tanto podem ser fechados com uma tampa ou maquinalmente selados, espetando-se a palhinha de forma vigorosa na película. Conscientes do enorme gasto de plástico, a maioria das lojas permite aos clientes trazer os seus próprios copos e palhas.

No momento de pedir, há que escolher entre milk tea (chá de leite), fruit tea (chá de fruta) ou latte, uma bebida à base de leite, à qual se junta uma preparação em pó, seja café, chocolate, Oreo ou taro, um tubérculo asiático que fornece uma tonalidade arroxeada à bebida.

Os chás mais comuns são o preto e o verde, embora possa haver outros. Quem não pretender leite de vaca poderá pedir, em grande parte dos estabelecimentos, bebidas vegetais, sendo que as mais comuns são a de soja e a de aveia. Os sabores do bubble tea são dados por xaropes, preparações em pó, compota de fruta ou fruta fresca, e a textura é conferida pelas pérolas da tapioca; pela popping boba, esferificações cheias de sumo que explodem na boca; ou pela jelly, uma espécie de gelatina, mas mais consistente. Havendo complementos podem variar entre queijo creme, brown sugar, chantili ou uma dose extra de café, entre outros.

Se o bubble tea chegou cá para ficar, só o tempo dirá. Mas pelo entusiasmo dos clientes, portugueses e estrangeiros, que formam longas filas à porta das lojas, e pelo ritmo de aberturas dos espaços, parece que a febre se vai manter pelo menos por uns meses.

Quatro locais para provar bubble tea em Lisboa

Quatro sugestões de espaços em Lisboa para beber bubble tea, ou chá de bolhas, que se tem tornado cada vez mais popular.

Bubble Time

Resulta da união de duas marcas e acaba de abrir o seu quinto espaço, na Avenida de Roma.

A Time Tea & Coffee e a Bubble Lab, das marcas de bubble tea mais antigas da cidade (2017 e 2019, respetivamente, uniram esforços e deram origem à Bubble Time, depois de terem trabalhado em conjunto no Iberanime. Com esta fusão, juntaram-se “os melhores produtos dos dois menus num só”, diz Anjie Wu, um dos sócios da Bubble Time.

O menu reúne milk teas, que se dividem em Original, Premium e Classics, e fruit teas, entre eles, Classics e Premium. Podem ser preparados com chás oolong, assam e jasmim, finalizados com bobas frutados, pérolas de tapioca, jelly de coco ou de café e complementados com leite de aveia, açúcar preto, uma dose de café ou espuma de sal marinho. Para petiscar, há comida de rua asiática, de onde se destaca o dorayaki, um doce que consiste em duas panquecas recheadas; bubble waffles e mochi. A Bubble Time conta com cinco lojas (a da Rua da Prata é das mais concorridas), sendo a da Avenida de Roma a mais recente, ainda em modo de soft-opening.

Meeting Tea

Chá com leite, fruta, café, chocolate e até com álcool – há um pouco de tudo nesta loja.

Cheng Xiao Yan e Chen Qi são da China e foi lá que aprenderam tudo o que sabem sobre bubble tea, antes de abrirem o Meeting Tea, um pequeno espaço (apenas dez metros quadrados) no Mercado Oriental, Lisboa, em maio de 2019. Em agosto deste ano, à loja na Rua da Palma juntou-se uma segunda, na Nazaré, que além de apresentar os chás de bolhas também serve bubble waffles.

Apesar de exíguo, o espaço tem uma grande variedade de bebidas, apresentando os clássicos de leite, de fruta, de café e de chocolate, asism como mojitos, batidos com natas e chás puros, servidos em copos de 500 ml e de 700 ml.

As bebidas são preparadas com leite de vaca – também existem alternativas vegetais – e fruta fresca. A grande parte dos ingredientes vem de Taiwan.

À semelhança das restantes lojas, também no Meeting Tea é o chá preto com leite e pérolas de tapioca aquele que mais se vende. O Taro Milk Tea, um preparado de tons arroxeados, é a proposta mais invulgar.

Bubble Tea Factory

Nesta recente loja em Belém, o bubble tea de pastel de nata é aquele que mais se destaca.

Aberta há dois meses, esta “fábrica de bubble tea” diferencia-se pelos ingredientes usados e pelas receitas invulgares. Bubble tea de pastel de nata – com chá preto, uma mistura de leites, pérolas de tapioca e creme de nata – ou de cheesecake com flor de sal de Aveiro – também à base de chá preto, mistura de leites e pérolas de tapioca com cheesecake – são as mais curiosas, desenvolvidas por Alan Cardoso e os restantes quatro sócios do projeto. Ali, a vontade é de usar ingredientes portugueses, tanto quanto possível. Os chás preto e verde são da açoriana Gorreana – e já merecem elogios de taiwaneses -, os morangos são portugueses e estão a ser estudadas as possibilidades de usar mais fruta nacional nas bebidas. Já as pérolas de tapioca, as bolhas e as caldas vêm de Taiwan. Ao contrário de outras lojas, na Bubble Tea Factory as bebidas são servidas apenas em um tamanho (600 ml), em copos de PLA, um termoplástico biodegradável, e com palhinhas de papel. Quem quiser trazer os seus copos de casa pode fazê-lo.

Mr. Box Tea

Variedade é a palavra de ordem nesta casa, onde o menu apresenta mais de 40 bebidas.

Um boneco com cabeça em formato de caixa é a mascote do Mr. Box Tea. Está presente na imagem gráfica da marca e em peluches, e dá forma aos frascos reutilizáveis de plástico, que se vestem de diferentes cores conforme a bebida escolhida. Talvez sejam os frascos – que alguns clientes acabam a usar como mealheiro ou vaso para plantas -, os peluches de personagens como Hello Kitty ou Cinnamoroll, ou o extenso menu que explicam o sucesso das duas primeiras lojas deste franchise chinês.

O conceito foi trazido para Portugal por Junhong Ji, Fernando Ye e Chen Zhiqiang, que, ao sentirem falta de espaços dedicados ao bubble tea, decidiram pôr mãos à obra e abriram um espaço em Lisboa, perto de El Corte Inglés, e outro no Porto, a dois passos da Ribeira.

O menu divide-se em flavored tea, milk tea, fresh fruit tea, cream cheese foam tea, specials, smoothies, milk drinks e soda. A azulada Dark Light, com chá da flor ervilha-borboleta, é das bebidas mais inusitadas.

Chá de bolhas: quatro lugares para beber bubble tea no Porto

A bebida de origem taiwanesa já está bem presente no centro da cidade. Conheça aqui quatro moradas onde a pode encontrar.

1 | Toffee Glacé

Oferecer bubble tea da melhor qualidade possível é a vontade de Bárbara Santos, no Toffee Glacé, um café-bar nos Poveiros onde só se vende ao postigo. Leitora ávida de rótulos em parte graças à formação em ciências farmacêuticas, Bárbara escolhe criteriosamente aquilo que usa nas bebidas, mesmo que isso implique abdicar das pequenas bolas que rebentam, e apenas usar as pérolas de tapioca. No Toffee Glacé não se trabalha com leite em pó, o chá matcha é biológico e os chás de fruta são preparados com sumo de fruta. Quem estiver com dúvidas na altura da escolha, pode provar alguns dos chás antes de comprar e optar entre as bebidas Hong Kong (chá preto e leite ou bebida vegetal) ou as Lemonade (chá e sumo de fruta), além das bebidas Taro, batido de Oreo e Tiger Milk.

2 | One Two Tea

Entrar no One Two Tea é quase como saltar para dentro de um livro de manga (banda-desenhada japonesa), graças à decoração a duas dimensões. A loja, com morada na Rua do Almada, está aberta desde abril e foi um projeto de Siman Xu. “Como sou fã de bubble tea, fui à procura [no Porto], mas não encontrei nenhum estabelecimento dedicado à bebida. Pensei que talvez fosse uma oportunidade”, conta a jovem chinesa, a viver em Portugal desde os oito anos. Foi numa viagem à China, para visitar os avós, que Siman teve o primeiro contacto com a bebida. Na altura, o bubble tea já era tão popular na China que “havia várias lojas na mesma rua”, recorda. Desde então ficou o gosto, que acabou por dar origem à One Two Tea, onde ao chá de bolhas se junta k-pop (música pop coreana) e anime, devidamente celebrados em eventos temáticos. O menu está dividido em milk tea, fruit tea e bebidas de café. A bebida mais vendida? O milk tea sujo, com brown sugar, leite e chá preto ou verde.

3 | Popchaa Bubble Tea & Coffee

O cavalete à porta da Popchaa anuncia seis signature teas e quatro bubble coffees, mas, em querendo-se personalizar a bebida, as combinações permitem centenas de resultados. As receitas pré-definidas ajudam a decidir quem ainda não conhece o conceito, mas grande parte da clientela já sabe ao que vai. Colette Gilles, francesa, estabeleceu-se no Porto há um ano, e foi a falta de sítios para beber bubble tea, que a levou a abrir a Popchaa em agosto. Os receios iniciais rapidamente se dissiparam, dado que logo nos primeiros dias “muita gente nova já conhecia [o bubble tea] do Tik Tok e de anime”. São sobretudo adolescentes, jovens viajantes e estrangeiros que ali chegam, em busca das bebidas refrescantes que, afirma Colette, se levarem pérolas de tapioca podem ser equiparadas a uma sobremesa, em termos de saciedade. Na Popchaa Bubble Tea & Coffee, além das bebidas, das quais se destaca o matcha morango latte e o dalgona coffee, Colette espera em breve adicionar snacks asiáticos ao menu.

4 | Mr. Box Tea

Um boneco com cabeça em formato de caixa é a mascote do Mr. Box Tea. Está presente na imagem gráfica da marca e em peluches, e dá forma aos frascos reutilizáveis de plástico, que se vestem de diferentes cores conforme a bebida escolhida. Talvez sejam os frascos – que alguns clientes acabam a usar como mealheiro ou vaso para plantas -, os peluches de personagens como Hello Kitty ou Cinnamoroll, ou o extenso menu que explicam o sucesso das duas primeiras lojas deste franchise chinês. O conceito foi trazido para Portugal por Junhong Ji, Fernando Ye e Chen Zhiqiang, que, ao sentirem falta de espaços dedicados ao bubble tea, decidiram pôr mãos à obra e abriram um espaço em Lisboa, perto de El Corte Inglés, e outro no Porto, a dois passos da Ribeira. O menu divide-se em flavored tea, milk tea, fresh fruit tea, cream cheese foam tea, specials, smoothies, milk drinks e soda. A azulada Dark Light, com chá da flor ervilha-borboleta, é das bebidas mais inusitadas.

Receita para fazer bubble tea em casa e onde comprar os ingredientes

Bárbara Santos, do Toffee Glacé, partilha uma receita de um bubble tea clássico. Para fazer o chá de bolhas em casa, sugerimos dois locais para comprar os ingredientes.

Bubble tea clássico

de Barbára Santos, do Toffee Glacé

Embora simples, é provável que a bebida não saia perfeita logo à primeira tentativa. A cozedura das pérolas de tapioca é o passo que merece mais atenção, para que estas ganhem a textura ideal – suave, sem ser mole, elástica e consistente o suficiente que permita mastigar. Para melhores resultados, o chá preto deve ser de boa qualidade.

Ingredientes (p/ 1 pessoa):

280 ml de água

2 g de chá preto de folha solta ou uma saqueta

50 ml de leite (qualquer tipo) ou bebida vegetal

10 g de açúcar

Pérolas de tapioca q.b.

Gelo (opcional)

Preparação:

Cozer as pérolas de tapioca em água a ferver moderadamente, e conforme as instruções da embalagem (as de cozedura rápida demoram à volta de 15 minutos, as normais precisam de cerca de 40 minutos). Fazer chá preto bem forte, adicionar o açúcar e mexer.

Num copo alto e transparente, colocar as pérolas cozidas, o chá e o leite. Caso se pretenda a bebida gelada, adicionar algumas pedras de gelo.

Onde comprar os ingredientes:

As lojas online da Bubble Time e da MyIced vendem kits para bubble tea faça você mesmo.

Bubble Time

A Bubble Time comercializa cinco conjuntos, entre eles um kit para fazer o chá clássico (com chá preto assam de Taiwan, pérolas de tapioca, açúcar preto e creme isento de proteína animal), outro para bubble tea de matcha (com pérolas de tapioca, matcha biológica, uma taça, uma escova de bambu e uma peneira em metal), e outro que permite adicionar vários aromas ao chá, como taro, baunilha ou coco. Em querendo-se todos eles podem vir com uma palhinha de metal. Web: bubblelabportugal.com. Preço: Original Milk Tea Kit a 19,50 euros.

MyIced

Na MyIced não só é possível comprar os conjuntos – há-os, por exemplo, para dez e 20 bebidas com diferentes sabores, ou para preparar chá com um sabor específico -, como também se vendem ingredientes e objetos avulso, como os baldes com popping boba, as pérolas de tapioca, os preparados para aromatizar, palhinhas reutilizáveis, um shaker e uma bolsa em tecido para carregar o copo. Web: myiced.com. Preço: Home Kit Bubble Tea (10 bebidas) 28 euros; Home Kit Milk Tea desde 18,70 euros.