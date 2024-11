Bíblia do Vinho, um guia prático para entrar no mundo dos vinhos

Ao longo de 300 páginas, a Bíblia do Vinho ensina aos leitores as orientações básicas para navegar no mundo dos vinhos - como escolher, provar e harmonizar -, com uma linguagem simples, ilustrações apelativas e mapas pormenorizados que dão a conhecer as principais regiões vitivinícolas do mundo, incluindo as portuguesas.

O vinho é complexo, e é isso que o torna interessante. Mas entrar nesse mundo não tem de ser um bicho de sete cabeças. Para o tornar acessível a todos, é preciso desconstruir a linguagem técnica e comunicá-lo de forma simples e apelativa. Foi com esse objetivo que Madeline Puckette e Justin Hammack, fundadores do site de educação sobre vinho winefolly.pt, lançaram um guia prático, para orientar os iniciantes na sua viagem de descoberta do vinho, mas também os enófilos que queiram aprofundar e expandir os seus conhecimentos. O livro Wine Folly: The Essential Guide to Wine, cuja primeira edição entrou para a lista de bestsellers do New York Times, chega agora a Portugal pela mão da editora Familiam, com o título Bíblia do Vinho – O Guia Definitivo, e com um reforço dos conteúdos relacionados com os vinhos nacionais. “Na edição original, só constavam os vinhos ou regiões mais icónicas como Vinho do Porto, Madeira ou algumas passagens sobre o Moscatel de Setúbal DOP, assim como algumas das castas nacionais mais representativas. Agora, a maioria das regiões tem alguma presença, embora de forma simples e curta, mas mais abrangente, tal como são referidas mais algumas castas que não constavam no original. ”, informa o sommelier Manuel Moreira, que contribuiu para o enriquecimento da edição portuguesa.





É um volume robusto, com mais de 300 páginas, mas a sua abordagem simples e pragmática traduz-se numa leitura leve e intuitiva. As ilustrações e mapas abundantes ajudam não só a transmitir a informação como também a tornar o livro mais apelativo. Não sendo extremamente técnico, é um compêndio que ensina aos leitores as orientações básicas para navegar no mundo dos vinhos: como é feito o vinho, como se deve provar, guardar e decantar. Como interpretar um rótulo e escolher o vinho certo para cada ocasião; como servi-lo e harmonizá-lo com vários pratos.

Mais do que um manual teórico, a Bíblia do Vinho é uma boa ferramenta para ter à mão sempre que se experimentar um novo vinho. Isto porque além das dicas de prova, o livro tem um capítulo dedicado ao levantamento de uma centena de vinhos, castas e blends comuns, e dos seus respectivos perfis de sabor, aromas e demais características. A obra retrata ainda as principais regiões vitivinícolas do mundo, incluindo as portuguesas, com mapas pormenorizados, informações e curiosidades que desafiam os leitores a explorar a riqueza de cada terroir: o que a Argentina tem para oferecer além do Malbec, ou a Alemanha para lá do Riesling

O livro fecha com um conjunto de recomendações de outros recursos complementares para quem quiser ir ainda mais longe na sua viagem pelo mundo dos vinhos.