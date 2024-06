Bartender Rui Pereira vence World Class Portugal 2024

O “melhor bartender nacional do ano” é Rui Pereira, foi esta segunda-feira, 24 de junho, anunciado publicamente. O profissional de bar foi o finalista da 9.ª edição da competição World Class Portugal 2024, que aconteceu no Altis Belém, em Lisboa, com organização de Honório Oliveira, reserve brand ambassador da Diageo em Portugal.



Natural de Vila Praia de ncora (distrito de Viana do Castelo), Rui Pereira foi o grande vencedor do World Class Portugal 2024, cuja final nacional aconteceu dia 19 de junho no hotel Altis Belém, em Lisboa, organizada e apresentada por Honório Oliveira, reserve brand ambassador da Diageo em Portugal. O profissional premiado poderá agora seguir para a final global do World Class 2024, que acontecerá em Xangai, na China, entre 9 e 13 de setembro.

Ru Pereira destacou-se na competição nacional entre o grupo de seis finalistas “pela atenção ao detalhe, foco na hospitalidade e inovação com recurso a produtos locais e sazonais, sempre com atenção ao elemento Água”, que era o tema da competição deste ano, lê-se em comunicado. “Ganhar o World Class Portugal é, sem dúvida, um grande impulso na minha carreira e representar Portugal na China é um orgulho”, afirmou, citado no mesmo comunicado.

Chegar à final da World Class Portugal era um sonho que Rui Pereira já acalentava, com o objetivo de se superar a si mesmo, “promovendo o foco, a criatividade e procurando mais conhecimento” na área de bar. Com 40 anos e atualmente a trabalhar no grupo Cerqueira´s como responsável de um novo projeto que o grupo irá inaugurar em breve em Viana do Castelo, o bartender só entrou no mundo da coquetelaria após o período da adolescência.

Autodidata, foi procurando sempre aliar a prática profissional com a formação, tendo tirado uma certificação de Nível IV na área de bar e dado início à formação de Nível V de Técnico Especialista em Gestão de Restauração e Bebidas. Profissionalmente, começou em Viana do Castelo, passando por projetos como o hotel Feel Viana e o Origens, em Ponte de Lima. “O trabalho árduo, dedicação, consistência e resiliência são o segredo”, realçou o vencedor.

“Estamos muito contentes por mais esta edição ter reunido uma vez mais um excelente grupo de participantes, de várias regiões do país, proporcionando a troca e partilha de ideias e experiências, ao mesmo tempo que trouxe para o centro das atenções dois assuntos muito relevantes, a sustentabilidade aplicada à área dos cocktails, e a interligação cada vez mais evidente entre o restaurante e o bar, a gastronomia e a coquetelaria”, referiu o organizador.

A avaliar os candidatos esteve um júri composto por referências do setor em Portugal e no estrangeiro, como Emanuel Minêz e Paulo Gomes (Red Frog, Monkey Mash e 18.68 Cocktail Boutique), Luís Domingos (Black Pepper and Basil), César Costa (consultor e formador de bar) e Jenna Ba (global brand ambassador do gin Tanqueray No.Ten, da Diageo), entre outros, que elegeram o vencedor depois de três desafios colocados aos seis finalistas.