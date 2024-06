Bar Bonaparte: ver o Euro 2024 em ambiente vintage, no Porto

O Euro 2024 passará pelo pub mais antigo do Porto. Fundado por um alemão nos anos 70 e um clássico da Foz, também há Bonaparte na Baixa há oito anos.

O Bonaparte abriu, oficialmente, em 1977, em frente à praia da Luz, na Foz, na Invicta. Foi fundado por Klaus Teichgräber, alemão que veio para a cidade trabalhar e que era apaixonado por objetos antigos. Durante algum tempo teve o espaço a funcionar como bar e loja de antiguidades.

Ao longo dos anos, os clientes foram oferecendo preciosidades que ainda decoram este pub de estilo britânico. Um leme, barcos em miniatura, bonecas de porcelana, vários cartazes publicitários vintage e um velhinho gramofone são alguns dos artefactos que podem ser apreciados entre copos. O aspeto distinto do Bonaparte já lhe deu honras de ser cenário de livros.

Quase 50 anos depois, e mantendo-se na mesma família, continua a ser um espaço muito concorrido e até já tem um irmão mais novo, o Bonaparte Baixa, que abriu no centro do Porto, em 2016. Os dias de grandes jogos – sejam nacionais ou internacionais – são também dias de casa cheia. Neste Euro 2024, não serão transmitidos os jogos das 14 horas (até porque o bar não está aberto a essa hora) , apenas aqueles que começam a partir das 17 horas. Assim, ambas as casas abrem, excecionalmente, às 16.30 horas para os clientes se começarem a instalar, diz à Evasões Paulo Andrade Pato, um dos responsáveis pelo bar, juntamente com Cláudia e Pedro Teichgräber, filhos de Klaus.

No pub da Foz há ecrã na esplanada exterior, na interior, dois no rés-do-chão e um ecrã gigante no primeiro andar. O da Baixa tem cinco ecrãs dedicados ao futebol.

Para acompanhar os jogos, há muitos petiscos, dois deles lembrando a origem do espaço e remetendo para o país anfitrião do Euro: kroketen (croquetes de vitela ao estilo alemão) e “hot dog” alemão, com salsicha bockwurst, queijo e mostarda em pão rústico. Nas bebidas, também há cerveja alemã: a Erdinger e a Paulaner. O espaço não aceita reservas. As entradas são feitas por ordem de chegada.