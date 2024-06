Assistir ao Euro24 nas alturas, em Aveiro

Neste bar panorâmico abre-se exceção para apoiar a seleção com um cocktail e um petisco.



O Terraço, quando se estreou há mais de 30 anos, estava “à frente do seu tempo”. Quem o diz é Pedro Lourenço, que reabriu em 2023 o famoso rooftop que os aveirenses frequentavam nos anos 1990. Este sétimo andar de um edifício histórico na avenida principal da cidade, a Dr. Lourenço Peixinho, encontra-se de novo cheio de vida e será um poiso para se assistir ao Euro 2024.

Durante 20 anos, o espaço foi votado ao abandono, mas não ao esquecimento. “Quando contava às pessoas que ia ficar com isto, diziam-me, ‘Vais reabrir o Terraço’, conta Pedro. Por isso, decidiram manter o nome, “à volta do qual existia alguma nostalgia”.

Pedro Lourenço foi ao Mercantel, outro restaurante seu em Aveiro, buscar José Machado, que geria a casa, e Paulo Martins, arquiteto e responsável pelo projeto de recuperação e pelas decorações. Do antigo espaço “só ficaram os pilares”. Toda a envolvência deste sétimo andar e a sua história ajudaram a definir o novo Terraço, mas os três sócios já tinham uma boa ideia do que ali queriam fazer. A aposta seria, e é, nos cocktails de autor e nos petiscos, entre tacos, saladas e tábuas.

É com uma vista de 360 graus – a parte fechada fica no meio, rodeada por uma gigante varanda – que se vai assistir aos jogos do Euro. “Não somos, nem queremos ser, um sports bar. Normalmente, nem passamos jogos. Mas como portugueses, temos a cultura do futebol e as pessoas gostam de ver a seleção. A ideia é que os clientes possam estar juntos e a divertirem-se.”