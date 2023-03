A natureza no copo e no prato, no Senhor Uva, na Estrela

Em Lisboa, o Senhor Uva concilia 400 vinhos naturais de todo o mundo e uma cozinha plant-based, um “casamento perfeito” pelas mãos de um casal canadiano. A vizinha garrafeira Caverna das Uvas é o novo projeto.

Nasceram e casaram em Montreal, mas a vida “intensa e competitiva” levou os canadianos Marc Davidson e Stéphanie Audet a procurar uma rotina “mais equilibrada, sem largar as nossas paixões”, explica Marc, com mãe natural de Macau e que sempre se habitou a passar férias em Portugal. Depois da lua-de-mel em Cabo Verde, em 2018, mudaram-se para cá e passaram o primeiro mês a viajar de carro por Portugal, de norte a sul.

No Senhor Uva, bar e restaurante que abriu em 2019 a dois passos do Jardim da Estrela, fazem o “casamento perfeito” entre vinhos naturais e petiscos plant-based. Ele sempre esteve ligado aos vinhos naturais, já no Canadá. Ela sempre trabalhou em cozinha, tendo passado por países como Havai, Brasil, México e EUA. “Estou sempre a fugir do frio”, ri-se Stéphanie, que trabalha com quintas familiares para receber os vegetais e frescos da época. Ceviche de jaca verde, aji amarillo, clementina e abacate; e o xerém que junta cogumelos, miso, avelã, acelga e queijo pecorino são alguns dos petiscos da casa.

O crescimento do público e a necessidade de expandir foi tal que um segundo espaço do Senhor Uva abriu em 2021, no outro lado da estrada, ao qual chamam a Sala Manuel, em homenagem ao dono da mercearia que ali estava, e que se reformou. Na garrafeira, somam cerca de 400 referências naturais, um terço destas portuguesas, as restantes de quase duas dezenas de países.

A importância dada ao vinho é tal que todos os funcionários de sala são escansões de formação. “O mercado dos vinhos naturais cresceu muito. Os portugueses têm maior curiosidade, maior abertura e já chegam cá com algum conhecimento”, explica Marc, que faz visitas frequentes a produtores espalhados pelo país. “É importante conhecer a pessoa por trás do vinho, para termos confiança no produto”, diz.

A poucos metros do Senhor Uva, o casal abriu um novo projeto. A Caverna das Uvas é a garrafeira onde se compra mais de uma centena de vinhos naturais do mundo. É aqui que se apostará em provas e apresentações de vinhos, workshops e outras atividades divulgadas nas redes sociais.