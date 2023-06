A cervejeira Dois Corvos ganha nova casa no Intendente

Oito anos depois de se instalar em Marvila, a Dois Corvos abre uma segunda taproom no Intendente. Há 12 cervejas artesanais da casa à torneira e petiscos variados.

Em 2015, foi a primeira cervejeira a abrir portas em Marvila, que se tornou no bairro cervejeiro da cidade por excelência, com a chegada da Musa, da Bolina e da Lince. Agora, há novos motivos para celebrar, com a abertura do segundo taproom da Dois Corvos no Intendente, na porta 16B da Rua dos Anjos.

O novo espaço da cervejeira artesanal, fundada pela dupla Susana Cascais e Scott Steffens, estava em soft opening desde abril e foi inaugurado oficialmente este fim de semana. Ao todo, nas opções à torneira, há 12 cervejas da casa: de produções já conhecidas da marca, como a Prata Pilsner e a Creature IPA, a edições mais exclusivas, como NEIPAs, Imperial Stouts e Sours. A estas juntam-se cervejas em lata e garrafa, para provar no interior do taproom ou no pátio situado nas traseiras, com cerca de 80 lugares sentados.

Para acompanhar, a carta de comida tem petiscos mais leves ou pratos mais reforçados, inspirados na cultura internacional de pub food. Sandes de lula frita, bao de cachaço de porco, tacos de peixe, tempura de mexilhão marinado com molho tártaro, prego de atum com maionese de wasabi, bao de couve-flor e pataniscas de conchas são algumas das propostas da casa.

“Estamos muito felizes por finalmente estarmos mais perto do coração da cidade e podermos levar esta nova proposta aos amantes da cerveja artesanal e aos apreciadores da boa comida”, explica Susana Cascais, cofundadora da Dois Corvos, que terá uma programação cultural. Já dia 10 de junho, o taproom recebe o evento Lisbon Open Vinyl Experiment e nos dias 30 de junho e 1 de julho, celebra-se o oitavo aniversário da marca tanto na casa do Intendente como na de Marvila, na Rua Capitão Leitão.

O novo taproom do Intendente está aberto entre as 16h e as 00h, de terça a domingo (sextas e sábados, até às 01h).