Praia da Baía: um areal concorrido em Espinho

Águas serenas, um areal extenso e proximidade à estação de comboios são alguns dos atrativos da historicamente movimentada Praia da Baía.

Parece estar sempre a acontecer algo na Praia da Baía. Sejam aulas de surf, campeonatos de voleibol ou iniciativas diversas, sente-se uma certa agitação naquela que é a praia mais concorrida da cidade, sobretudo durante a época balnear. A proximidade ao centro de Espinho e à estação de comboios, águas serenas graças a dois paredões, e um areal extenso, com cerca de 100 metros, ajudam a explicar a sua popularidade que, contudo, não é novidade. Já na segunda metade do século XIX, a Praia da Baía atraía multidões, sobretudo após a abertura da linha do caminho-de-ferro do Norte.

“Espinho, como uma praia abrangente, e ao contrário de praias mais elitistas, recebia veraneantes das mais variadas origens sociais que se deslocavam de quase todos os distritos do país. A presença de uma alargada colónia balnear espanhola, oriunda principalmente da Estremadura e da cidade de Madrid, dava um toque de cosmopolitismo – a língua de Cervantes ouvia-se em todos os recantos da estância durante os meses de julho e agosto”, lê-se numa publicação no site do Museu Municipal de Espinho.

Sejam espanhóis ou portugueses, são muitos aqueles que procuram os peixes e os mariscos do restaurante A Cabana, com nova gerência e decoração. A carta mantém-se igual (e disponível durante todo o dia), com especialidades como o arroz de tamboril, a açorda de marisco e o churrasquinho em pão (um dos pratos de snack-bar, que consiste num pão recheado com filet mignon e presunto), mas há agora mais um espaço para as saborear – a esplanada Blú, inaugurada há uma semana. Também o bar 37 na Praia tem uma nova zona lounge, com almofadas e mesas baixas, para petiscar tábuas de queijos, hambúrgueres, pregos, enquanto se beberica sangria, gins e cocktails, ao som de DJ, às sextas, sábados e domingos.

Ir à praia como antigamente

A recriação histórica Vir-a-Banhos costuma acontecer anualmente, em julho, nas praias da cidade, e permite fazer uma viagem no tempo, até ao início do século XX, observando o ambiente e os trajes de quem frequentava os areais naquela época. Geralmente, não faltam personagens como banhistas vestidos a preceito, vilões, fidalgos, fotógrafo à la minuta, vendedores ambulantes e até um teatro de robertos.

PRAIA DA BAÍA

Acesso a deficientes – Sim

Bandeira Azul – Sim

WC/Chuveiros – Sim

Estacionamento – Sim