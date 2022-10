Passadiços sobre a água em Fânzeres, Gondomar

O Parque Urbano de Fânzeres foi inaugurado o ano passado. Nesta primeira fase do projeto, construíram-se vários passadiços. Aos percursos pedonauis vão juntar-se uma zona de parque com vários equipamentos.

O encanto destes Passadiços de Fânzeres prende-se com o facto de estarem por cima de um pântano. A água do rio Torto e outros pontos de água banham esta zona que liga várias zonas da cidade, em cerca de 3,5 quilómetros de extensão.

“Funciona quase como um interface”, explica Cristiana Viana. Isto porque, percorrendo os passadiços, consegue-se rapidamente chegar à zona do metro e dos autocarros e à parte de cima de Fânzeres, já muito urbanizada.

Pelas características do terreno, não foi fácil implementar os passadiços. Na época das chuvas, o espaço fica bastante alagado (não com perigo para quem por lá passeia, pois os passadiços estão bem acima do nível da água), e é habitado por patos e outras aves aquáticas. Além disso, já é possível observar vários peixes no rio Torto, que foi também requalificado.

Mesmo ao lado dos passadiços está a construir-se o resto do parque. Lá, serão instalados vários equipamentos desportivos: dois campos de basquetebol e de futebol, um pequeno parque para a prática de skate, uma parede de escalada e equipamentos infantis.