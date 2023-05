Museu do Carro Eléctrico celebra Dia Internacional dos Museus com viagem noturna

No Porto, vai ser possível conhecer a história da mobilidade coletiva no Grande Porto numa iniciativa que assinala o Dia Internacional dos Museus.

No próximo dia 18 de maio, quinta-feira, à boleia do tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar – proposto pelo ICOM Internacional (Conselho Internacional de Museus) – será possível perceber melhor como este meio de transporte elétrico ajudou definir a cidade do Porto.

A atividade começa às 20.00 horas com uma viagem num elétrico histórico. Segue-se uma visita à coleção do museu, que inclui mais de 20 viaturas e atrelados e carros de apoio. A iniciativa conta com a participação dos atores residentes do Museu.

As inscrições são limitadas a 40 participantes (mínimo 25) e o valor de cada inscrição é de 8 euros.

Para mais informações sobre esta iniciativa, contactar: 226 158 185 ou [email protected].