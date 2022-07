Mergulhar fora do mar na Vieira

Nos dias em que o mar está bravo, há uma alternativa: o Mariparque, em Vieira de Leiria. O cheiro a maresia permanece, e quem sobe aos escorregas mais altos deleita-se com a vista: a costa atlântica, do lado de lá da estrada.

Quem atravessa a estrada a partir do areal e entra no Mariparque, na Praia da Vieira, pode confundir-se com a Costa Nova. A imagem do Hotel Cristal Praia Resort – que integra este complexo hoteleiro de que faz parte o parque aquático – faz-se de réplicas de casas multicolores, criadas afinal pelos avieiros, originários desta praia do concelho da Marinha Grande. Durante muitos anos eram pescadores nómadas, deslocavam-se ao longo do ano para diversas regiões do país, uma delas para a Costa Nova, na zona de Ílhavo, onde construíram as suas casas. Também em Vila Fraca e Alcochete há casas semelhantes, tal como no Seixal e Montijo.

O parque nasceu em 1995, pela mão de Arménio Vasconcelos. Francisco Almeida Gomes conta à Evasões que “todos os anos o grupo tem vindo a fazer modernizações no espaço”. O Mariparque está aberto ao público em geral, mas foi também pensado para o benefício do público que está alojado no complexo hoteleiro: o Hotel Cristal (mais antigo) e o Cristal Praia Resort. De resto, quem está nos hotéis tem acesso gratuito ao parque. “Podem vir aqui todos os dias, o dia todo, se quiserem. Aqui está sempre a nossa equipa de animação residente, que entre abril e outubro presta um serviço que eu considero exemplar”, sublinha o administrador.

Afinal, é a mesma que trabalha no mini clube, e que à noite garante os espetáculos na sala grande, com vista para o jardim e para o aquaparque. Ao longo do dia há diversos eventos de lazer e entretenimento para os clientes. Vários escorregas, uma piscina grande, piscinas infantis, um bar de apoio, num total de quatro piscinas.

“No próximo inverno vamos fazer mais um investimento nuns equipamentos para as crianças. São mais uns tobogans, cujo projeto já está aprovado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude”, anuncia Almeida Gomes. É meio da tarde e hoje o mar da Vieira está revolto, com a ajuda do vento. As bandeiras vermelhas afastaram os banhistas da praia, por isso não admira que o parque aquático esteja assim, tão composto, mesmo num dia de junho. “Nós somos o parque aquático mais próximo do mar em toda a costa portuguesa e penso que na Península Ibérica. Isso é muito agradável mas requer muita manutenção”, sublinha o responsável. Vêm muitos espanhóis, muitos franceses, conta. Mas esta é a praia onde os emigrantes se (re)encontram no verão, e por isso o Mariparque é também um desses pontos de passagem.

À VOLTA DO PARQUE

Ficar no Hotel Cristal Praia Resort

Por fora são pequenas casinhas, réplicas daquelas que os avieiros foram construindo em diversos pontos do país, e que muitos julgam ser típicas da Costa Nova, nomeadamente de Ílhavo. São 85 quartos, pensados para casais e crianças, tanto mais que o grupo Cristal funciona ali “sobretudo em regime de Tudo Incluído (TI), ou meia pensão”, conta o administrador, Francisco Almeida Gomes. Rua António Luís Gomes, Praia da Vieira. Tel.: 244699060. Preço por noite: 250 euros – casal em T1

Visitar a arte xávega na praia

A praia da Vieira é uma das últimas que preserva a pesca artesanal, através da arte xávega. Ao longo do verão é possível assistir à faina, que permanece como testemunho de um modo de vida característico, moldado pelo mar, pelas dunas e pelo que resta dos pinhais – quase tudo ardeu em 2017. São barcos de madeira em “meia-lua”, coloridos, de proa erguida sobre as ondas, que em dias bons voltam recheados de peixe, vendido numa lota construída há alguns anos.