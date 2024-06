Há Festa do solstício na Serra da Estrela com muita cultura e animação

A tradicional Caminhada do Lampião, oficinas criativas e sustentáveis, provas de petiscos regionais, música e animação fazem parte da festa que entre 21 e 23 de junho percorre os caminhos da aldeia de Alvoco da Serra (Seia, Serra da Estrela).

A Festa do Solstício em Alvoco da Serra conta com um vasto programa cultural no qual se destaca a Caminhada do Lampião, que acontece na noite de 22 para 23 de junho. Tal como antigamente, os participantes vão percorrer os campos junto à ribeira de Alvoco, durante a noite, em homenagem aos agricultores que no passado regavam os campos com recurso aos “giros de água” e eram iluminados pela luz de um lampião. “Para os habitantes, o verão começava com esta atividade que enche a montanha de pequenos pontos de luz a cirandar”, diz a organização em comunicado de imprensa.

Para participar na caminhada, o lampião (sem fogo) continua a ser obrigatório, mas já não é necessário ter campo de cultivo em Alvoco. Basta aparecer e integrar-se na festa. Ao longo dos três dias, juntam-se outras tantas atividades, como oficinas criativas, animação infantil, baile fado mandado, música, palestras e arte de rua.

Nas ruas, a decoração será “responsável e sustentável”, como diz a organização. Nas ruas estreitas da aldeia haverá sempre quem cante e toque e que tenha petiscos tradicionais para vender.

A Festa do Solstício e a Caminhada do Lampião é promovida pela Junta de Freguesia de Alvoco da Serra em parceria com todas as coletividades da freguesia.

O programa completo pode ser consultado no site das Aldeias de Montanha.