Festas de São João: o fogo e o resto

Para a moite mais longa do ano, a Câmara Municipal do Porto voltou a montar três palcos pela cidade, a que se juntam ainda os arraiais das freguesias, com muita música e animação. Um dos pontos altos das Festas de São João acontece à meia-noite, com o espetáculo pirotécnico na Ribeira. Uma folia que se propaga pelo país, de Braga a Almada.

PORTO

Largo Amor de Perdição

A partir das 22 horas, junto ao Jardim da Cordoaria, o palco mais popular da festa abre ao som de “Carocha do Amor” e outros temas de Fernando Correia Marques. O cancioneiro popular continua depois da meia-noite, com o minhoto Augusto Canário & Amigos a dar o mote para uns passos de dança. O final fica a cargo de MC Abreus & DJ Arthur, até às 4 horas.

Fontainhas

Além dos carrosséis, dos carrinhos de choque e das rulotes de farturas e pão com chouriço, a Alameda das Fontainhas também se enche de música, num dos arraiais sanjoaninos mais tradicionais da cidade. Sexta 21 sobe ao palco Fusiforme, seguindo-se Os Solitários a 22. Na noite de 23 os bailaricos acontecem com Delta 7 e Duo Impakto.

Miragaia

Nesta zona, as atuações musicais regressam ao Largo da Praia na sexta-feira, dia 21, com a banda de música de baile Delta 7. No dia seguinte, sobe ao palco a Sociedade Musical Novo Século, e na noite de São João o arraial faz-se com sardinha assada e bifanas ao som do grupo Iniciadores e do Duo Filipe Brás e Max. Os concertos começam sempre às 22 horas.

Foz

Banda R (dia 21), Quadrante Norte (22), Musikanto e o Duo Karism (23) vão animar as noites deste fim de semana na Esplanada do Castelo. Ali ao lado, na Alameda D. Carlos I, está outra zona com divertimentos.

Jardins do Palácio de Cristal

Este palco traz Ana Moura para dar início aos espetáculos às 22 horas do dia 23. Depois da meia-noite, os jardins ganham ainda mais cor e ritmo com a Orquestra Bamba Social Roda de Samba. A 24, a Concha Acústica acolhe a Banda Sinfónica Portuguesa para um concerto de São João, às 18 horas.

Campanhã

Na Praça da Corujeira, a festa começa com os grupos Musikanto (dia 21) e Alfanorte (22), e com os Minhotos Marotos a subir ao palco no domingo 23, seguidos pela música popular de Marcus Levy.

PELO PAÍS

Braga

Concertos, exposições, cantares ao desafio, oficinas e um concurso para eleger a melhor fartura da festa compõem a programação das Festas de São João de Braga. Na noite de dia 21, o Cortejo Histórico sai à rua, e ainda nessa noite, o Grupo Pedra d’Água atua no palco da Avenida Central, enquanto o músico popular Jorge Loureiro anima o arraial do Parque da Ponte, onde se juntam também os assadores de sardinha e outros comes e bebes. No sábado 22, há Rodopiada de Gigantones e Cabeçudos, despique de bombos e o concerto de Ana Malhoa. Domingo 23, entre concertos de bandas filarmónicas, cortejo das rusgas e um concerto de sinos, a festa culmina com uma sessão de fogo-de-artifício e a atuação de David Carreira. O quarteto The Gift encerra o programa, no dia 24. Info: saojoaobraga.pt.

Vila do Conde

A VI Regata Praias de Vila do Conde e o concerto de Bárbara Bandeira junto à Igreja do Senhor dos Navegantes resumem o programa das festas sanjoaninas de Vila do Conde no dia 21. Sendo que o ponto alto acontece no domingo, com as marchas luminosas dos ranchos do Monte e da Praça, seguidas das atuações de ambos os ranchos e de uma sessão de fogo-de-artifício sobre o estuário do rio Ave. O dia 24 de junho é marcado pela Eucaristia Solene e pela procissão em honra do padroeiro da cidade. À noite, acontece a tradicional Ida à Praia dos ranchos do Monte e da Praça, e uma sessão de fogo preso. Info: cm-viladoconde.pt.

Figueira da Foz

Lena d’Água (dia 21), Pedro Mafama (22) e The Gift (23) formam o cartaz musical das Festas da Cidade. O programa inclui também o Desfile das Marchas Populares, que decorre na Avenida 25 de Abril, no dia 23. Há ainda arraiais populares a acontecer por toda a cidade. O objetivo é ficar acordado até à madrugada do dia 24, para participar no tradicional Banho Santo, na Praia do Forte. Info: cm-figfoz.pt.

Almada

Integrada nas comemorações dos 50 anos desta cidade, a festa de São João traz de volta o desfile das Marchas Populares de Almada à Avenida António José Gomes, na noite de 23. Depois, há baile no Jardim da Cova da Piedade com a Banda Sense. No dia 24 acontece a procissão em honra de São João, o cortejo de celebração da cidade e o concerto de Carlão, junto à Fragata D. Fernando II e Glória, em Cacilhas, que termina com um espetáculo piromusical. Info: cm-almada.pt.