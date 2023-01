Este mês há caminhada de inverno pelo Alvão, até às Fisgas de Ermelo

No dia 22 janeiro, um domingo, realiza-se uma caminhada orientada pelo Parque Natural do Alvão, até às Fisgas de Ermelo, a maior cascata de Portugal e uma das maiores da Europa.

Organizada pela empresa de turismo Time Off, esta caminhada de 10 quilómetros tem início na aldeia de Varzigueto (concelho de Mondim de Basto). A concentração é às 9h30 e o grupo arranca às 10h para caminhar cerca de três horas por esta área protegida, onde é possível apreciar as atividades locais, como a pastorícia, e também a natureza no seu estado mais puro.

O ponto alto será a chegada até à cascata das Fisgas de Ermelo. Esta é uma das maiores quedas de água do país e uma das maiores da Europa, excetuando as da Escandinávia e dos Alpes. Depois, recuperam-se as forças com um almoço típico. Este percurso foi desenhado para ser feito por pessoas com mais de oito anos, que estejam habituadas a caminhar. O preço é de 30 euros e inclui o almoço, seguros e também um guia, que vai orientar os caminhantes.





A organização recomenda levar vestuário e calçado ajustados à atividade e às condições meteorológicas. Aconselha também a levar bastão, água e alguma comida para a caminhada. Quem tiver restrições alimentares deve avisar com 48 horas de antecedência.

As inscrições devem ser feitas por whatsapp (número 918 813 459) ou e-mail ([email protected]). Mais informações em www.timeoff.pt.

Caminhada Time Off Fisgas de Ermelo

Dia 22 de janeiro

Encontro às 9h30 na Aldeia de Varzigueto

Preço: 30 euros