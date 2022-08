Em Sintra vai observar-se uma chuva de estrelas e a superlua

Na noite de 13 de agosto, parte-se do Convento dos Capuchos para uma caminhada que termina com os olhos no céu.

A caminhada Chuva de Estrelas, promovida pela Lynx Travel, terá a duração de três horas. A partir do Convento dos Capuchos, parte-se à descoberta de 5 quilómetros de território para se contar muitas curiosidades e lendas sobre a Serra de Sintra. Nessa noite, no céu, poderá ver-se a terceira e última superlua cheia do ano. Além disso, a chuva de Perseidas estará no seu ponto máximo.

No cimo da serra, será realizado um ritual onde vai ser possível provar uma “poção mágica”, uma bebida afrodisíaca celta. Depois, será montado um telescópio para se poder observar os dois fenómenos astronómicos.

Caminhada Chuva de Estrelas

Preço: 10 euros

Crianças: 5 euros (dos 6 aos 12 anos)

Mínimo: 10 participantes – inscrições limitadas

Inscrições até dia 12 agosto, por email: [email protected]

Mais informações: lynxtravel.wordpress.com