BioBlitz em Serralves: descobrir um parque cheio de vida

Através de oficinas, visitas orientadas e espetáculos, será possível conhecer a biodiversidade do Parque de Serralves, já este fim de semana, 13 e 14 de maio. É a nona edição do BioBlitz, cujo programa foi desenvolvido por Serralves em parceria com a LIPOR.

O Parque de Serralves é povoado por centenas de animais, plantas e outros seres vivos, uns mais visíveis – e vistosos – do que outros. Mas todos eles têm o seu lugar e função num ambiente biodiverso. Para conhecer as espécies do parque, propõem-se atividades abertas a todos. É o BioBlitz.

As oficinas onde se vai falar das árvores, dos anfíbios, aves, cogumelos, insetos e morcegos vão decorrer em contínuo entre as 10 e as 19 horas. Nelas, haverá propostas de trabalhos específicos para divertir os mais novos. No ateliê dedicado aos anfíbios – “Espécies Raras” – os participantes vão explorar os ciclos de vida destes animais nos charcos do parque e construir uma maquete.

Para dar a conhecer as árvores, propõe-se a oficina “Árvores Imaginárias”, que inclui “jogos dramáticos e sensoriais”. O resultado será expresso no papel. Este material será também essencial no ateliê “Coisas com Asas”, dedicado às aves, onde os participantes serão convidados a fazer colagens.

O reino dos fungos será apresentado na oficina “O Fantástico Mundo dos Cogumelos”. Aqui, vai descobrir-se a rede de comunicação subterrânea e complexa que estes seres vivos têm vindo a construir há mais de mil milhões de anos. Nas oficinas “Insetos Esquisitos” e “Morcego Dorminhoco” estes animais vão ser reimaginados através do desenho.





E quem quiser ver organismos invisíveis a olho nu, terá oportunidade para fazê-lo no ateliê “Micromundos – Biodiversidade dos Charcos”, em que se utilizarão microscópios para explorar os habitantes destes locais cheios de vida. Para alertar as crianças sobre os comportamentos de risco que podem provocar incêndios rurais, irá decorrer o “Raposa Chama”, com diversas atividades criativas.

Durante o BioBlitz, haverá ainda saídas de campo dirigidas por investigadores especializados e visitas temáticas orientadas pelo Parque. Várias exposições e espetáculos, entre teatro, animação e música, bem como a exibição do documentário “Cinzas na floresta”, completam o programa.

Todas as atividades são gratuitas, bem como a entrada no evento, sendo que as saídas de campo, as visitas, os espetáculos e o documentário estão sujeitas a levantamento de bilhete 30 minutos antes. O programa completo pode ser consultado no site bioblitz.serralves.pt.

Bioblitz

Dia 12, às 21h30 – espétaculo “Sob a Terra”.

Dias 13 e 14, das 10h às 19h – oficinas, visitas e restantes espetáculos.

Parque de Serralves

Entrada: Av. Marechal Gomes da Costa

Saída: Rua D. João de Castro, 210

Grátis