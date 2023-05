Acrobacias aéreas no Careto AirShow23, em Bragança

O Careto AirShow23 vai ter 15 exibições aéreas, com destaque para a demonstração de um jato dos anos 60, e a performance acrobática em formação, a cargo de Ramon Alonso, com os títulos de Campeão do Mundo e Campeão da Europa, em 2007, e Jorge Macias, que já participou nas maiores competições acrobáticas internacionais.

No ano em que o Aero Clube de Bragança assinala 60 anos de existência, o Careto AirShow vai ter uma edição especial. O evento decorre nos dias 23, 24 e 25 de junho, tendo como dia principal (o do Festival Aéreo), 24 de junho, sábado. Serão 15 as exibições aéreas, com destaque para a performance acrobática de Ramon Alonso e Jorge Macias, que já representou Espanha em inúmeras competições internacionais. Os dois conceituados pilotos vão também garantir uma atuação interativa com crianças.

As exibições aéreas arrancam após a passagem sobre o Aeródromo de Bragança de uma patrulha de F16 da Força Aérea Portuguesa, marcada para as 14h45. Segue-se a atuação dos Patrulha Fantasma, que consiste num voo de formação com cruzamentos, ruturas e com acrobacia à mistura; mas é sobreturdo, um voo de exibição de aviões experimentais. A Patrulha Fantasma surgiu no ano de 2006 e foi inicialmente constituída pelas aeronaves RV6 (CS-XAO) e VariEze (CS-XAV), esta última única em Portugal. Seguem-se os Saltos dos Paraquedistas caretos, uma das imagens identificativas deste festival. A demonstração do jato histórico, acontece antes de arrancarem as acrobacias.





O espetáculo acrobático com as piruetas, loops, voos invertidos e voos rasos arranca com Luís Garção, depois, Pedro Cunha Pereira, e continua José Luís Lickfold. A equipa DoubleAce, que junta Ramon Alonso e Jorge Macias, atua em formação, para depois, individualmente, cada um fazer a sua exibição. A patrulha acrobática YAKSTARS, alinha-se em formação para a sua exibição e, por fim, a exibição do EADS C-295M da Força Aérea Portuguesa, um avião de construção metálica, de asa alta, com um grupo propulsor constituído por dois turbo-prop, fuselagem e cabine de voo pressurizadas.

Três dias de festa

O restante programa do Careto AirShow23 será feito, dia 23, com um espetáculo de humor de Quim Roscas e Zeca Estacionâncio, dupla de stand-up comedy. Nessa noite, que é de de São João, a festa começa pelas 19.30 horas com sardinhada. Às 22.00 horas, atuam os comediantes e, a partir das 23.30 horas, acontece um arraial popular. No sábado, dia 24, a noite é dedicada à festa “Oitentamente”.

Em permanência há animação dos tradicionais Caretos, bem como Tasquinhas com serviço de refeições tipicamente transmontanas e bares. Há uma área dedicada às crianças e exposições diversas abertas a todos os visitantes.