A Praia das Rocas, com a sua piscina de ondas, reabre no início de junho

Em Castanheira de Pera, Leiria, a época balnear na Praia Fluvial das Rocas começa no dia 1 de junho.

Marcos Anjos, responsável da empresa municipal Prazilândia, que gere o espaço, afirma que a partir de 1 de junho e até 17 de setembro, quando termina a época balnear no empreendimento, os visitantes vão continuar a poder usufruir de várias atividades, como escalada, slide, stand up paddle ou canoas mantendo-se, também, os diversos serviços, como o Rocas Lounge, restauração, bar e alojamento. A piscina de ondas, com 2100 metros quadrados, é uma das maiores atrações.

“Já estamos com uma taxa de ocupação para o verão bastante elevada” no alojamento, conta, acrescentando que também está garantida animação, com DJ, festas temáticas ou show cookings”. Este ano, os pontos de venda de bilhetes passam de dois para cinco, sendo ainda possível comprar os bilhetes na loja ‘online’.

A Prazilândia, empresa municipal de turismo e ambiente de Castanheira de Pera, é responsável por outros espaços, como a Casa do Tempo, e pela promoção de atividades culturais, desportivas e de lazer.