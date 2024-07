A cor e a alegria regressam a Águeda

O festival que cobre as ruas da cidade de centenas de guarda-chuvas coloridos está de volta para a 17.ª edição. Até 28 de julho há muito para ver e fazer no AgitÁgueda.



A instalação de guarda-chuvas The Umbrella Sky continua a ser a imagem de marca deste festival que se realiza anualmente em Águeda. Em 2024, a juntar à programação de animação de rua, de concertos e de arte urbana, o evento apresenta novidades.

Uma delas é o Festival i!, realizado em parceria com a d’Orfeu, no Parque Municipal da Alta Vila, dias 13 e 14. Nesse fim de semana, haverá perto de duas dezenas de atividades, entre teatro, música, oficinas e jogos. O i! cumpre a 15ª edição, pela primeira vez integrado no AgitÁgueda.

No dia 21 há dois eventos festivos, o Color Day e o Carnaval Fora d’Horas. No domingo seguinte, dia 28, volta-se a encher as ruas de alegria, com o concurso de chapéus, desenvolvido com a JSA – Juntos Somos Arte, que vai receber os artistas e as suas criações originais para um desfile da Avenida Eugénio Ribeiro até à Praça do Município. No mesmo dia, haverá um desfile e concentração de motos Harley.

O desporto também estará presente em Águeda durante todo o mês, com várias iniciativas: Friendship Tour (dia 13), XX Open Cidade de Águeda (ténis, 17 a 19) e canoagem (20). Os jogos da pré-época do Sport Lisboa e Benfica (dias 12 e 13) e uma etapa da 85.ª Volta a Portugal (24) também passam por ali. No rio Águeda, junto ao Largo 1.º de Maio, será montada uma piscina flutuante modelar, com duas áreas, uma para crianças e outra para adultos.

Música haverá para vários gostos. A presença de destaque internacional é Manu Chao (dia 16). Moonshiners com Manel Cruz e Peixe (17), Táxi (18), Slow J (26) David Fonseca & Cláudia Pascoal e Miguel Araújo e Os Quatro e Meia (dia 28) são alguns dos nomes convocados. A programação completa pode ser consultada no site agitagueda.com.

#Arte urbana

Muitos artistas urbanos, nacionais e internacionais, já deixaram a sua marca em Águeda. O roteiro inclui nomes como Goodmess, do Coletivo Nora, além de Mário Belém, EIME, Duo Amazonas, Bordalo II, Halfstudio e Millo, entre outros. Uma novidade este ano é o trabalho realizado por Lucie Jaussaud, ou Lujaam, que intervém em 11 infraestruturas do espaço urbano, como caixas de distribuição de energia e posto de transformação.

#Carnaval Fora de Horas

Dia 21 de julho, Águeda vai encher-se-á de cor, música e dança. O cortejo de Carnaval será liderado por uma centena de artistas de sete escolas de samba. O desfile contará ainda com a presença de carros alegóricos e algumas surpresas prometidas. Também vão estar por lá os caretos de Podence e os Motorpunk, estes últimos com um espetáculo visual graças aos seus motociclos de grandes dimensões.

#Agita Kids

Este espaço dedicado às crianças está instalado no pavilhão do Ginásio Clube de Águeda, local em que os pais podem recorrer a um serviço de baby-sitting. Entre os equipamentos disponíveis para os mais pequenos, encontra-se um parque de trampolins e outro de insufláveis, uma zona onde podem fazer modelagem de balões ou pintura facial, e ainda um espaço dedicado à realidade virtual.

AgitÁgueda

Águeda – vários locais

De 6 a 28 de julho

Web: agitagueda.com